Gli aiuti dei genovesi all’Ucraina non mancano, servono braccia in piazzale Kennedy per caricarli

Appello di don Giacomo Martino: «Abbiamo bisogno di giovani e forti braccia che alle 14 diano una mano a caricare 33 bancali sul camion in partenza»

«Padre Vitaliy e la sua Comunità sono rimasti sbalorditi. Il camion per stamattina è arrivato e subito riempito a tappo. Stanno organizzando altro Camion per oggi alle 14/14:30» dice don Giacomo. L’appello è quello di non portare gli aiuti per quell’ora o, se chi porta non potesse, di scaricare secondo le indicazioni degli operatori della Caritas. Saranno caricati sul camion nel primo pomeriggio.



«Raccomandiamo di mettere tutto nelle scatole e separato secondo tipologia – prosegue don Martino -. Abbiamo bisogno anche di giovani e forti braccia che alle 14 diano una mano a caricare 33 bancali sul camion in partenza Grazie a tutti per essere il miracolo di una città davvero sempre accogliente».

