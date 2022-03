Bucci: un punto di ristorazione e un B&B per ogni Forte

Il Sindaco: «Secondo il progetto, saranno interessati lo Sperone , il Begato, il Diamante saranno recuperati. Il Puin è già a posto. Tutta l’area sarà riqualificata»

Il Primo cittadino, stamattina a Begato per “La Colazione col Sindaco”, ha spiegato ai residenti il progetto di riutilizzo dei Forti della cinta Genovese. Ha aggiunto che potrebbe essere recuperato e aperto all’uso pubblico anche il Forte Begato.

L’idea è quella di sistemare anche le strade sterrate che permettono di fare camminate e corse seguendo tutta la costa del Righi e arriva fino al Puin. «Bisogna farlo anche nel settore di ponete» ha detto Bucci, parlando dei sentieri che partono da Begato.

Per il Diamante è stato fatto un accordo col Comune di Sant’Olcese, che ha il forte nel suo territorio. Il Sindaco ha detto che quel forte sarebbe a rischio se non fosse recuperato in tempi stretti.

Tutta la cinta fortificata, quindi, sarebbe trasformata in attrazione turistica outdoor e sarebbe maggiormente fruibile anche dai cittadini.

