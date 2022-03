Mala movida, la Polizia locale denuncia 4 ragazzi per rissa

La rissa aggravata da lesioni personali era avvenuta il 13 febbraio alle 2 del mattino in piazza Ferretto. Nei guai quattro giovani tra i 21 e i 27 anni, tre residenti ad Alessandria e uno a Siracusa

I fatti risalgono al 13 febbraio. Sul posto, gli agenti del Nucleo Centro Storico della Polizia Locale.

Sono stati quasi tutti identificati e denunciati per rissa aggravata da lesioni personali i giovani che, circa un mese fa, si sono resi protagonisti di una colluttazione tra Piazza del Ferretto e Salita Pollaiuoli, nel centro storico. La zuffa, che ha coinvolto due gruppi di ragazzi, è stata sedata grazie all’intervento degli agenti della Polizia locale, giunti tempestivamente sul posto. Nei guai sono finiti, da un lato, D.L., 22 anni, E.F, 27 anni e M.F., 21 anni, tutti residenti ad Alessandria; dall’altro A.M., 24enne originario di Siracusa, e tre soggetti non ancora identificati, probabilmente stranieri. Come si è poi evinto dalle testimonianze dei presenti e dai filmati delle videocamere di sorveglianza, i due gruppi venuti alle mani erano “capitanati” rispettivamente da D.L. e da A.M..

Tutto è successo lo scorso 13 febbraio, intorno alle 2 del mattino. Durante il consueto pattugliamento del centro storico, gli operatori delle squadre “Delta 100” e “Delta 4” del Nucleo Centro Storico-Unità Territoriale Centro hanno sentito delle grida provenire da Piazza del Ferretto, all’intersezione con Salita Pollaiuoli. Qui si sono trovati di fronte a una scena da far west: due gruppi di giovani che se le davano di santa ragione, tra calci, schiaffi e pugni. Gli operatori della Polizia Locale si sono immediatamente adoperati per placare gli animi e dividere i contendenti. Quando la rissa sembrava ormai sedata, però, A.M. è corso a sferrare un pugno a D.L., riaprendo di fatto la colluttazione. A quel punto, visto anche il numero delle persone coinvolte nel parapiglia, gli operatori del Nucleo Centro Storico hanno chiesto rinforzi: sul posto sono prontamente giunte altre pattuglie, in servizio di controllo della movida nel centro storico. Oltre a sedare definitivamente la rissa, gli agenti hanno provveduto all’identificazione dei contendenti e degli amici presenti, raccogliendo le testimonianze per ricostruire l’accaduto.

