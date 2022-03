Un grosso tubo si è rotto nella zona del Medio Levante. Sono parecchie le vie del quartiere i cui utenti sono rimasti a secco

Qualche allagamento registrato in via Ruspoli e via della Libertà. Senz’acqua anche corso Torino e via Barabino, via Rimassa e via Cecchi. Sul posto i tecnici stanno tentando di riparare la perdita. Secondo Iren il guasto dovrebbe essere riparato entro le 6 di domattina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...