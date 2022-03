Meteo Arpal: soleggiato con annuvolamenti da ponente dal pomeriggio

Previsione per mercoledì 9 marzo 2022

Pressione in ulteriore lieve aumento sul Nord-Italia e condizioni soleggiate sulla regione. Qualche addensamento nel pomeriggio ad iniziare da Ponente per l’attivazione di un debole flusso sud-occidentale

Temperature: in aumento nei valori massimi, a Genova tra 6 e 14 gradi

Umidità: su valori medio-alti

Venti: a circolazione ciclonica al mattino, da SO nel pomeriggio

Mare: poco mosso, localmente mosso a Ponente la sera

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Previsione per giovedì 10 marzo 2022

Un deboli regime meridionali inizia ad instaurarsi sulla regione favorendo addensamenti nuvolosi sparsi, in particolare sul Centro-Ponente. Schiarite più ampie sui versanti padani nelle ore centrali. In serata nubi in ulteriore aumento da Ponente

Temperature: minime in aumento, massime sostanzialmente stazionarie

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli meridionali, tendenti a ruotare da nord la sera

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

