Amt-Questura: bus itinerante “Sulla strada del rispetto”

In occasione della “Giornata internazionale della donna” la Polizia di Stato, A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti, i centri antiviolenza e le associazioni impegnate nel trattamento degli uomini autori di violenza viaggeranno insieme su un autobus riconoscibile dalla targa 1522

A bordo, oltre ai rappresentanti delle associazioni coinvolte, saranno presenti poliziotti specializzati e operatori A.M.T. pronti a divulgare messaggi di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, fornire utili informazioni nonché raccogliere eventuali testimonianze dirette di chi è vittima di violenza ma ha paura di denunciare.

Il bus viaggerà per le vie della città per l’intera giornata dell’8 marzo p.v. e stazionerà nei pressi dei luoghi di maggior frequentazione. Partiremo dalla stazione ferroviaria di Brignole alle ore 8, a seguire ci troverete davanti Palazzo San Giorgio in Piazza Caricamento, proseguiremo in piazza De Ferrari dalle 13.30, per concludere infine nella stazione Principe dalle ore 17.

Nella tappa di San Giorgio, prevista per le ore 11, verrà realizzato, a bordo del bus, un laboratorio tenuto da operatori della Divisione Anticrimine e dell’U.R.P., rivolto agli studenti dell’Istituto Nautico di Genova, dal titolo “Stereotipi e violenza di genere” in cui si parlerà di stereotipi e dell’’importanza di riconoscere i primi campanelli d’allarme di relazioni potenzialmente pericolose nonché dei nuovi strumenti normativi utili al contrasto del fenomeno della violenza di genere.

