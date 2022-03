8 Marzo, Non una di meno: corteo e sciopero transfemminista contro la guerra

In occasione della Giornata dei Diritti delle donne, l’associazione femminista ha organizzato una serie di iniziative che culmineranno, alle 18, con il corteo da piazza Caricamento



8 MARZO A GENOVA: CORTEO E SCIOPERO TRANSFEMMINISTA CONTRO LA GUERRA

Questi gli appuntamenti:

🔻H 9 STREET ART FEMMINISTA 📍 Galleria Brignole-Borgo Incrociati // artwork by Gloria Pallotta, a cura del Centro antiviolenza Mascherona

🔻 H 11-14.30 UNA MATTINA TUTTA PER NOI 📍 Porta Siberia – Porto Antico // Speaker corner – Autoformazione studentesca – Prove corale – Art Attack per il corteo – PIC NIC

🔻 H 18 CORTEO 📍 Piazza Caricamento

