San Fruttuoso, settantunenne trovato morto in casa

È successo in via Aureliano Galeazzo. L’uomo non dava da giorni notizia di sé. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento lo hanno trovato ormai deceduto

La segnalazione è arrivata da parte di qualcuno che si è preoccupato perché non rispondeva al telefono né apriva la porta. Sul posto, stamattina, alle 9:30, è arrivata la Polizia locale che ha chiamato i Vigili del fuoco per aprire la porta. I Vvf, appena entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo del settantunenne.

A seguito del macabro ritrovamento, sul posto sono poi intervenuti la Mortuaria e il medico legale per accertare ufficialmente il decesso. Non è noto al momento se la morte sia avvenuta per cause naturali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...