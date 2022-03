Autostrade, la solita apocalisse della domenica sera: fino a 7 km di coda per cantieri e incidenti

Le situazioni più difficili si segnalano in A10 e in A26, rispettivamente con 7 e 6 km di coda, ma 4 km sono segnalati anche in A7 e 3 in A12

La situazione

A7: coda di 1 km tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per lavori; coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori; coda di 2 km tra Busalla e Isola del Cantone per lavori;

A10: coda di 7 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori, coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pra’ per lavori; coda di 1 km tra Celle Ligure e Varazze per lavori.

A12: coda di 3 km tra Chiavari e Rapallo per lavori.

A26: coda di 6 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per incidente; coda di 1 km tra Masone e Ovada per lavori; coda di 5 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

