Grazie al tempestivo intervento hanno evitato che le fiamme si propagassero al tetto

La scorsa notte i Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a San Salvatore di Cogorno, in via dei Lunghi, per l’incendio di una canna fumaria. Il tempestivo intervento ha fatto sì che l’incendio non si propagasse al tetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...