22.02.2022: oggi data palindroma, si può leggere da destra a sinistra e viceversa

La sequenza resta la stessa, da qualsiasi parte si comincia a leggerla. È l’ottava data palindroma del secolo. Succederà altre 21 volte prima che scatti il terzo millennio

In questo secolo è già successo 7 volte: il 10.02.2001 il 20.02.2002 e ancora il 01.02.2010, 11.02.2011, 21.02.2012, 02.02.2020 e il 12.02.2021.

Nei successivi cento anni si verificherà 30 volte. L’ultima data palindroma del millennio sarà il 29.12.2192. Quella successiva sarà il 10 marzo 3001 (10.03.3001).

