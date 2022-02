Sopralluogo alla futura sede del nucleo Centro storico della Polizia locale alla ex scuola Garaventa

Stamattina l’assessore alla PL Giorgio Viale, il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù, il progettista e i rappresentanti di Polizia locale e azienda che si sta occupando dei lavori nell’edificio alle spalle di via Turati

Due i piani destinati alla nuova sede del Nucleo centro storico dell’Unità territoriale Centro. Previsti spogliatoi per circa 100 agenti. Sono state fatte osservazioni da parte dei rappresentanti della polizia locale per ottimizzare i lavori in prospettiva della nuova destinazione d’uso. Ci saranno da trovare i posti per le auto di servizio.

