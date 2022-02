Parricidio Scalamandrè: Alessio condannato a 21 anni di reclusione, Simone a 14

Il sostituto procuratore Francesco Cardona aveva chiesto la condanna, rispettivamente, a 22 e a 21 anni. Gli avvocati dei due ragazzi: «Ricorreremo in appello»

L’omicidio è avvenuto il 10 agosto del 2020 quando il sessantaduenne Pasquale Scalamandrè si era recato nell’abitazione dei ragazzi e della madre (in quel momento nascosta in Sardegna per metterla in salvo dalle minacce e dalle violenze del marito) con l’intenzione di far ritrattare Alessio che aveva testimoniato contro di lui nel procedimento intentato dalla mamma per maltrattamenti. Ne è scaturita una lite e Pasquale era stato colpito più volte con un mattarello e altri oggetti. Alessio, che oggi ha 30 anni, ha subito confessato ed escluso ogni coinvolgimento del fratello Simone, oggi ventiduenne.

Alessio e Simone sono stati condannati in primo grado per omicidio volontario in concorso, aggravato dal vincolo di parentela. Per Alessio è stata decisa la pena minima prevista per il reato.

Per Simone è stata accolta la richiesta dell’avvocato Nadia Calafato: è stato applicato l’attenuante prevista dall’articolo 114 del Codice Penale che, tenendo conto del “contributo minimo” del ragazzo al reato in concorso col fratello maggiore, ha ridotto di molto la pena.

Per Alessio, l’avvocato Luca Rinaldi aveva sollevato, con l’assenso del pubblico ministero, il tema della legittimità costituzionale dell’articolo della legge sul Codice Rosso che vieta che le attenuanti superino l’aggravante del vincolo di parentela ma la Corte d’assise, presieduta dal giudice Massimo Cusatti, non ha ritenuto di inviare gli atti alla Corte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...