Devono riparare il tubo del gas, ma colpiscono quello dell’acqua. Allagamento a Nervi

Si tratta di una ditta esterna al Comune. Il tubo perde da ore. La segnalazione ci è stata inviata da cittadini della zona

L’azienda doveva riparare il tubo del gas, ma ha danneggiato quello dell’acqua che perde da ore. Secondo i cittadini è la stessa che sta svolgendo i lavori infiniti per il tubo del gas in passeggiata e che ha l’incarico di altri lavori in zona, come quelli per l’impianto antincendio a Monte Moro. All’inizio di febbraio, quando un rogo ha bruciato il monte fino a Nervi, le autobotti dei vigili del fuoco hanno terminato l’acqua e sono dovute tornare fino alle prime bocchette disponibili, non esattamente vicinissime, perché tutto l’impianto su via Lanfranco non era ancora terminato.

