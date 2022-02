Giovani di Oregina fanno irruzione nell’ex ostello di via Costanzi: «Cerchiamo l’autore di un’aggressione»

È successo stasera verso le 20 quando alcuni giovani del quartiere si sono presentati nella struttura dove sono ospitati alcuni minori non accompagnati. Sul posto sono intervenuti le volanti dell’Upg e le pattuglie della Polizia locale, oltre alla Digos

Quando i giovani, che sarebbero abitanti della zona, si sono presentati, pare con modi piuttosto rudi, la donna delle pulizie s’è spaventata e s’è barricata in bagno.

Al portone di ingresso si sono presentate cinque persone con passamontagna che hanno inveito nei confronti della donna e nei confronti degli ospiti. Pare che alcuni ragazzi del quartiere abbiano manifestato contro gli ospiti della struttura possibili autori di comportamenti non corretti nella zona.

Avrebbero detto di cercare l’autore di un’aggressione avvenuta ieri. Sul posto sono subito arrivati i poliziotti delle Volanti e delle auto del turno serale della Locale oltre alla Digos, per escludere che ci fossero implicazioni politiche. Sarà la Polizia di Stato a indagare su quanto è successo. Pare che i giovani italiani cercassero una persona in particolare, ma non si hanno, per ora, certezze, sulla reale motivazione del blitz.

Gli abitanti della zona da tempo lamentano disagi causati dalla presenza dei minori ospitati nell’ex ostello. Gli insegnanti dell’asilo che si trova nella stessa struttura sono estremamente critiche rispetto ai disagi imposti dalla “coabitazione”. Da tempo si sono rivolte al Municipio per per chiedere di intervenire su una situazione ingovernabile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...