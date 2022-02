Incendio sotto il cantiere dell’ostello in via degli Archi, in centro

21 Febbraio 2022

Le fiamme si sono sviluppate proprio sotto gli edifici oggetto del recupero, a pochi passi dal ristorante Zeffirino Le fiamme si sono sviluppate verso le 21:40. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Non sono note al momento le cause del rogo.

