Abbandonano rifiuti edili in via Morego, identificati e denunciati dai Carabinieri

Tre cinquantenni genovesi nei guai. Autocarro sequestrato e 3mila euro di sanzione

Nel pomeriggio di ieri, un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Genova, al termine dei necessari accertamenti denunciava all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, inosservanza di prescrizioni contenute nell’autorizzazione al trasporto rifiuti e trasporto di rifiuti in mancanza del formulario identificativo, tre 50enni genovesi. I tre sono stati sorpresi dai militari in via Morego mentre erano intenti ad abbondonare rifiuti misti e residui di demolizione presenti sull’autocarro che veniva sequestrato amministrativamente, nel contesto veniva elevata una sanzione di 3.000 euro.

In copertina: foto d’archivio

