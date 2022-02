Raffica di telefonate di minaccia al 112 contro le Forze di Polizia, denunciato dai Carabinieri

Non nuovo a fatti di questo genere, il 46enne è stato riconosciuto nelle immagini della telecamera puntata sulla cabina da cui ha chiamato da militari dell’Arma che lo avevano già denunciato per lo stesso motivo nel dicembre 2020

Nel primo pomeriggio, un equipaggio del nucleo radiomobile di Genova, dopo una rapida attività d’indagine, supportata dalla visione del sistema di video sorveglianza cittadino “Città Sicura” identificava e denunciava all’Autorità Giudiziaria per il reato di procurato allarme, un 46 enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia anche specifici. L’uomo, in passato già autore di medesimi fatti, ieri pomeriggio, da una cabina telefonica pubblica situata in piazza Verdi, effettuava una telefonata al N.U.E 112, proferendo parole minacciose nei confronti delle Forze di Polizia. Lo stesso equipaggio che lo denunciò a dicembre del 2020 per lo stesso motivo, riconoscendolo come il responsabile di una lunga serie di telefonate anonime, ieri dopo aver visualizzato le immagini in tempo reale lo ha riconosciuto e fermato poco distante dalla cabina telefonica.

