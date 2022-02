Sottoripa, minaccia con una spranga di ferro un passante per rapinarlo . Fermato dai CC

Il quarantenne s’è dileguato nei vicoli, ma la sua fuga è durata poco

La scorsa notte, in via Sottoripa, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria, per il reato di tentata rapina impropria un 40 enne pugliese pluripregiudicato, attualmente sottoposto al divieto di dimora in questo capoluogo. L’uomo, minacciava un passante con una spranga di ferro, facendosi consegnare del denaro, dileguandosi nei vicoli del centro storico dove poco dopo veniva fermato dai Carabinieri.

In copertina: foto d’archivio

