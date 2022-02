15° meeting di Albaro per auto storiche, domenica cambia il percorso dei bus

Le variazioni temporanee riguarderanno le linee 15 e 43 nel giorno di domenica 20 febbraio

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie di Albaro per la manifestazione automobilistica “15° meeting di Albaro per auto storiche”, domenica 20 febbraio dalle ore 8.00 fino a cessate esigenze, le linee 15 e 43 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 15

Direzione Nervi: i bus, giunti in piazza Tommaseo, proseguiranno per via Nizza, via Amendola, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via de Gaspari, via Giordano Bruno, via Pisa, via Caprera dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione centro: i bus, giunti in via Caprera, proseguiranno per via Pisa, via Giordano Bruno, via de Gaspari, via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, via Amendola, via Nizza, via Pozzo, piazza Tommaseo dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 43

Direzione San Martino: i bus, giunti in piazza Tommaseo, proseguiranno per via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa, via Pastore, viale Benedetto XV dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione piazza Verdi: i bus, giunti in viale Benedetto XV, proseguiranno per corso Gastaldi, via Tolemaide, via Caffa, piazza Tommaseo, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

