Maxi ingorgo a levante per le asfaltature in corso Sardegna: paralizzata corso Europa

Oltre un’ora per percorrere l’arteria del levante cittadino: effetto domino per i lavori a San Fruttuoso

Centinaia di automobilisti e di utenti dei mezzi Amt si sono trovati intrappolati, questa mattina, nella paralisi viaria del levante, con corso Europa completamente congestionato fino da Nervi a causa dei lavori di asfaltatura in atto in corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso. L’effetto domino ha congestionato l’intera viabilità della città da Brignole all’estremo levante e causato parecchie difficoltà anche in Valbisagno.

Sul posto, le pattuglie della Polizia locale stanno tentando di sveltire il transito agli incroci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...