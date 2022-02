Parodia di “Brividi” dedicata alla dura vita dei rider. Il destinatario al momento della mancia? «Generoso come i liguri»

«Neanche un grazie o un buondì» e Solo due stelle sulla app se il ragazzo delle consegne dimentica il pane. È la parodia di “Brividi” dei PanPers, duo comico (composto da Andrea Pisani e Luca Peracino) di cabarettisti, youtuber e attori. La loro carriera è partita nel 2009 grazie a Colorado e in seguito grazie al loro canale YouTube che conta più di un milione di iscritti.

Stavolta nel mirino c’è il fenomeno del delivery a cui sempre più persone fanno ricorso nelle città, Genova compresa. Molto di è detto delle condizioni di lavoro dei rider, che girano la città in bicicletta per portare il cibo cinese o la pizza, il sushi o le lasagne calde. La parodia abbandona la dimensione sindacale per parlare di quella umana, il rapporto tra utente che aspetta la cena e rider che deve correre, si trova alle prese con citofoni senza nomi e spesso non viene ripagato né con la mancia né con un sorriso. L’iperbole di tirchieria? Il ligure sparagnino. Magari la torta di riso non è finita, ma la mancia sì.

