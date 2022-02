Neofascisti alla commemorazione delle foibe, presidio di Antifa in piazzale Parenzo. In mezzo la Polizia

È stato chiuso e poi riaperto Ponte Campanella. Antagonisti in piazza ancora per dire no alla presemza di CasaPound e Lealtà Azione dopo la condanne da 8 mesi a 4 anni decise dal Tribunale di Genova per gli scontri alla manifestazione di CasaPound del 2019. Kovac (Arci): «A fronte della condanna a 40 giorni dei poliziotti che hanno picchiato quel giorno un giornalista, facciamo fatica a non indignarci»

Gli antagonisti avevano richiamato alla partecipazione al termine di una conferenza stampa a commento delle condanne odierne. L’occasione è la deposizioni di corone presso la lapide che ricorda i martiri delle Foibe ai giardini Cavagnaro, a Staglieno. «La lotta continua, non un passo indietro» avevano detto gli antifa alla conferenza stampa dove un’avvocata ha illustrato le condanne senza però, ha spiegato, conoscerne, per adesso, le motivazioni. Sotto: il video della conferenza stampa.

«Una punizione esemplare per i 47 antifascisti e antifasciste genovesi. La sentenza di oggi condanna a pene fino a 4 anni e per alcuni interdizione dai pubblici uffici per i prossimi cinque anni. Pene spropositate e con il chiaro intento repressivo e intimidatorio visti i capi d’accusa e se si pensa alla condanna a 40 giorni per gli agenti colpevoli di lesioni nei confronti di un giornalista – è stato scritto sulla pagina Fb Genova Antifa -. Continuiamo a rivendicarci quella giornata di lotta, convinti di essere dalla parte giusta della barricata. Stasera alle 20 ci vediamo in piazzale Parenzo perché noi i fascisti nelle nostre strade non li vogliamo e fino a quando ne avremo le forze faremo di tutto per impedire loro di manifestare».

Stefano Kovac, presidente di Arci Genova, ha commentato: «Vedendo le condanne inflitte ai manifestanti oggi (da 1 a 4 anni) facciamo fatica a non paragonarle a quelle dei poliziotti che hanno infierito su un giornalista inerme (40 giorni) e a non indignarci».

