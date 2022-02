Il comune candida Villa Duchessa di Galliera al bando Parchi del Pnrr

Intanto l’Ati Villa parte con i lavori di ristrutturazione e recupero della Valletta del Leone dove, tra le altre cose, ci sono elementi provenienti dalla demolita chiesa di San Francesco di Castelletto ai tempi in cui la Duchessa di Galliera realizzò il giardino tra Palazzo Bianco e Palazzo Galliera

Villa Duchessa di Galliera – Voltri Genova

Ne ha dato notizia questa mattina l’assessore Pietro Piciocchi a “La colazione col Sindaco”, a Voltri. Obiettivo: 2 milioni e mezzo di euro per un progetto di recupero dell’intera area

Il parco della villa è in gestione all’Ati Villa Galliera che in questi anni ha finanziato da sola o con l’amministrazione comunale, una grande quantità di interventi mentre l’edificio è di proprietà privata (dell’Opera pia Brignole Sale di Voltri), in parte in affitto al Comune.

L’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi ha detto che Tursi ha deciso di partecipare al bando statale del Pnrr dedicato ai parchi storici per ottenere 2 milioni e mezzo di euro.

«Dopo aver ottenuto le autorizzazioni della Soprintendenza, grazie ai fondi raccolti dall’esposizione della Madonna Addolorata di Bernardo Strozzi e all’apertura straordinaria della Sala delle Conchiglie, la Valletta del Leone sarà restaurata – ha annunciato nei giorni scorsi l’Ati Villa Galliera -. Il Leone tornerà nella sua grotta e ritroverà il suo lago. Il monumento di Chiabrera e Dante sará restaurato, l’arco sarà ripulito dalle scritte vandaliche, gli alberi saranno ricollocati secondo la disposizione originaria, sostituendo quelli abbattuti e le siepi che formavano il “Labirinto” (come veniva chiamato all’epoca della Duchessa) saranno rispristinate. Grazie a tutti coloro che hanno visitato il nostro parco. Perchè tutto questo è merito vostro. I lavori saranno svolti da ASTer e dalla Co.Art di Carlini e Meriana, in collaborazione con APS Sistema Paesaggio, Amici della Villa Duchessa e con il prezioso aiuto degli studenti dell’Ist. Agrario Marsano. Oltre a tutti i volontari ringraziamo Caterina Bruzzone, preside dell’Istituto Comprensivo Voltri I, L’Opera Pia Brignole Sale in Voltri e Giacomo Montanari responsabile dei Rolli Days per il Comune di Genova per la collaborazione dataci in quest’ultimo anno».

