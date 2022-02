Giornata del ricordo, targa per Norma Cossetto. Il Celebrazione nei giardini Cavagnaro del Comitato 10 Febbraio

Gianni Plinio e Giorgio Bornacin invitano il Sindaco e il Presidente della Regione all’iniziativa di questa sera in ricordo dei martiri delle foibe

Oggi, giovedì 10 febbraio, alle 12 presso il Belvedere Gerolamo Da Passano sarà scoperta una targa in memoria di Norma Cossetto “giovane studentessa martire delle Foibe, Medaglia d’Oro al merito nel centenario della nascita 1920-1943”.

Interverranno Massimo Nicolò, vice sindaco e assessore ai servizi civici, Federico Bertorello, presidente del Consiglio Comunale, Andrea Carratù, presidente Municipio I Centro Est Giulio Benvenuti, vice presidente Comitato Familiari Vittime Giuliane Istriane Fiumane e Dalmate.

Su iniziativa del Comitato 10 Febbraio, nella giornata di oggi, giovedì 10 febbraio alle ore 20 presso il cippo dedicato ai Martiri delle foibe nei giardini Cavagnaro (Staglieno) si terrà una cerimonia commemorativa. Interverranno il professor Claudio Eva dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Gianni Plinio, ex presidente Consiglio Regionale e l’ex senatore Giorgio Bornacin hanno invitato il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti ad essere presenti. «È giusto e doveroso – dicono gli organizzatori dell’iniziativa – che i vertici istituzionali rendano omaggio ai Martiri delle foibe e ricordino il sacrificio dei nostri fratelli giuliano dalmati vittime della brutale ferocia dei partigiani comunisti titini per la sola colpa di essere italiani. E anche quale reazione al negazionismo che ancora in materia alligna a sinistra».

