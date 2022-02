Inferno sul monte Ramaceto. Furioso incendio in ValFontanabuona

Interessato il territorio di quattro comuni, fiamme vicine alle case. Mobilitati i Vigili del fuoco e i Volontari anticendio boschivi. L’incendio, scoppiato ieri nel tardo pomeriggio è doloso, appiccato in più punti in una giornata di forte vento. Difficile l’accesso ai fronti di fuoco: per raggiungerli è stato necessario camminare a lungo nel bosco

I Vigili del fuoco (distaccamento di Chiavari e la Protezione civile del posto) e i Volontari Antincendio stanno operando sui fronti dell’incendio appiccato in più punti sulle pendici del Monte Ramaceto.

«Vigili del Fuoco e volontari, per raggiungere lo scenario operativo, sono costretti ad una lunga marcia nel bosco in quanto il punti in cui si può operare non sono accessibili con i mezzi – dicono i Vab – Al momento il rogo presenta fronti molto severi di non facile approccio per i soccorritori. Ancora una volta la nostra regione si trova a combattere questa piaga degli incendi boschivi che danneggiano l’ambiente, la flora e la fauna ed i terreni con danni a lungo termine incalcolabili».

Ieri, alle 23:30, il fronte verso Soglio era sotto controllo mentre gli uomini si sono dovuti ritirare da alcuni altri fronti che vengono presidiati a distanza dalle zone di ammassamento dei mezzi.

Nel frattempo sono già state attivate altre 5 squadre con più di 20 volontari pronte ad intervenire alle prime luci dell’alba.

