Fit Cisl: «Amiu, basta esternalizzazioni». L’ultima è quella del reparto officina che ha 100 lavoratori

Umberto Zane, coordinatore regionale del sindacato nel comparto Igiene Ambientale: «Chiediamo immediatamente un incontro con l’azienda per discutere di questo argomento»

“Questo mese, finalmente parte la modifica della raccolta dei rifiuti. Per questo è propedeutico cambiare tutti i mezzi di raccolta ed i contenitori. E qui la sorpresa: nonostante il reparto officina sia di poco inferiore alle cento unità per tutti questi automezzi è prevista l’esternalizzazione della riparazione e della manutenzione, scelta inconcepibile pure dal punto di vista economico. Ci sono state posizioni chiare prese pure dal Comune, ma in azienda si continua ad esternalizzare qualsiasi lavorazione. Ma ora basta, chiediamo immediatamente un incontro con l’azienda per discutere di questo argomento».

