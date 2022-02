Sanremo, rispettati i pronostici. Vincono Mahmmod & Blanco con “Brividi”

Seconda Elisa (“O forse sei tu”), terzo Gianni Morandi (Apri tutte le Porte). A Massimo Ranieri il premio della critica “Mia Martini” per la sua canzone dedicata ai migranti, “Lettera di là dal mare”. A Morandi il premio “Lucio Dalla” della sala stampa. Il duo canoro della generazione Z rappresenterà ora l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest vinto, lo scorso anno, dai Maneskin

Tre generazioni sul podio, dalla più recente a quella dei nonni. Il perfetto confezionamento dello spettacolo da parte di Amadeus ha fatto incetta di ascolti e ha soddisfatto tutti. Ha vinto, in perfetto stile Sanremo, una canzone d’amore. Non è mancato un momento perfetto per una trasmissione “per tutti”: Blanco, dopo la vittoria, è scende in platea per abbracciare e baciare la mamma.

La classifica dal quarto posto: Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri, Dargen D’Amico, Michele Bravi, Matteo Romano, Fabrizio Moro, Aka 7even, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Noemi, Ditonellapiaga e Rettore, Rkomi, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Highsnob e Hu, Yuman, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Ana Mena, Tananai.

Mi piace: Mi piace Caricamento...