Meteo Arpal: nubi in aumento. Domani cielo sereno e temperature in aumento

Inizialmente soleggiato ma con nubi in aumento già dal mattino su Centro-Levante per la rotazione del flusso dai quadranti meridionali, possibili isolati piovaschi tra pomeriggio e sera. Schiarite più ampie a Ponente alternate a velature anche estese.

Temperature: in calo. A genova tra 8 e 15 gradi.

Umidità: su valori alti

Venti: in rotazione dai quadranti meridionali fino a moderati con locali rinforzi

Mare: poco mosso in aumento dal pomeriggio fino a molto mosso in tarda serata

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna.

Domani, lunedì 7 febbraio

Il brusco ingresso di correnti secche settentrionali a seguito del passaggio di un fronte freddo sulle Alpi riporta già in mattinata condizioni di cielo sereno e limpido su tutta la regione a partire da Ponente

Temperature: in aumento anche sensibile per effetto favonico, in calo la sera

Umidità: su valori bassi

Venti: forti e rafficati settentrionali, fino a burrasca su Centro-Levante

Mare: agitato per onda lunga da SW, mareggiate a Levante in calo dal pomeriggio

Segnalazioni di Protezione Civile – venti settentrionali fino a burrasca, mareggiata di libeccio.

Tendenza

