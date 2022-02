Via Pra’, pedone investito sulle strisce da auto condotta da 83enne: è in codice rosso

Il ferito è un 61enne che stava attraversando la strada ed è stato scontrato dal veicolo guidato dall’anziano

Secondo grave incidente stradale della giornata nella nostra città. È successo verso le 18 in via Pra’ dove, nella corsia in direzione levante, un’auto condotta da un 83enne ha travolto un pedone di 61 anni che attraversava sulle strisce pedonali. Il ferito è stato soccorso dall’ambulanza inviata dal 118 ed è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Martino.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale dell’Unità territoriale Ponente alla quale si è aggiunta una squadra del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il guidatore è stato sottoposto al pretest dell’alcol, ed è risultato negativo.

In questi giorni si stanno svolgendo i controlli della polizia locale sul rispetto delle strisce pedonali proprio per verificare il rispetto delle regole che impongono di rallentarsi e fermare il veicolo anche se il pedone si avvicina alle zebre. Molti sono, infatti, gli incidenti legati al mancato rispetto di questa norma del codice della strada.

Mi piace: Mi piace Caricamento...