Volabus, dal 7 febbraio cambiano gli orari. Ecco quelli nuovi

Amt: «La rimodulazione del servizio, che collega la stazione di Genova Brignole con il Cristoforo Colombo, è stata realizzata per avere un corretto allineamento con l’attuale piano voli e sarà, come sempre, oggetto di un costante monitoraggio. Il piano di servizio che parte il 7 febbraio prevede 30 corse giornaliere»

A partire da lunedì 7 febbraio verranno modificati gli orari del Volabus.

Si ricorda che il servizio Volabus è operativo tutti i giorni e in circa 30 minuti collega i principali punti della città all’aeroporto. Il biglietto Volabus da € 6,00 permette di effettuare una corsa su Volabus e di viaggiare per altri 60 minuti sulla rete AMT urbana e provinciale, nell’ambito dello stesso giorno; se acquistato on line sul sito http://www.amt.genova.it e sulla APP AMT il costo è di € 5.

Di seguito la tabella con gli orari in vigore da lunedì 7 febbraio:

Mi piace: Mi piace Caricamento...