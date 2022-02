Animalisti a De Ferrari contro l’abbattimento di cinghiali e maiali sani

Animalisti Genovesi insieme a Fine dello Specismo e Rete dei Santuari in piazza con cartelli e sagome di ungulati con un cuore rosso. Hanno chiesto anche la messa in sicurezza dei cinghiali del Bisagno

Foto di Angelo Spanò

“La peste suina è stata introdotta dall’uomo, non dai cinghiali“, “Giù le mani dai cinghiali e dai maiali sani“. Questi gli slogan della manifestazione nazionale che ha scelto come piazza proprio Genova, capoluogo di regione e città direttamente interessata dal problema. Poi tante sagome di cinghiali col cuore rosso sparsi per le lastre della pavimentazione della piazza a simboleggiare le vite che le autorità sanitarie hanno deciso di spezzare per difendere l’allevamento, in particolare quello dell’Emilia Romagna, che vale importanti punti del Pil nazionale.

Gli Animalisti Genovesi, capitanati da Fabio Dolia hanno spiegato che gli abbattimenti di cinghiali e maiali sani verranno eseguiti per mettere in salvo gli allevamenti intensivi, A rischio ci sono anche i cinghiali del Bisagno che gli attivisti vorrebbero messi in salvo in una sorta di “bolla” nel torrente dove potrebbero vive confinati, ma liberi, per un po’. Gli abbattimenti sono previsti anche per gli animali messi in salvo nei rifugi e quelli degli allevamenti non colpiti dalla malattia che, lo ricordiamo, non è pericolosa per l’uomo, ma non ha né vaccino né cura.

Secondo gli animalisti non è giusto far pagare agli animali una responsabilità dell’uomo, che l’avrebbe in qualche modo portata dall’Est europeo. «I cinghiali non volano – ha detto Dolia -, la peste suina l’ha portata l’uomo».

Mi piace: Mi piace Caricamento...