Motociclista cade in via Quarto e finisce sotto un’auto. In codice rosso al San Martino

Un altro grave incidente, stavolta nel levante genovese. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato al San Martino

È successo alle 13:30 in via Quarto, all’altezza del civico 14A, in direzione Levante. Il motociclista è caduto ed è finito sotto un veicolo in sosta. Sul posto sono arrivati i soccorsi inviati dal 118, ambulanza e auto medica che hanno trasportato il ferito grave in codice rosso. Sul posto la pattuglia Sicurezza stradale dell’Unità operativa Levante (distretto 9) e il nucleo infortunistica del Pronto Intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...