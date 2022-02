Al Ducale uno striscione per Giulio Regeni a 6 anni dalla morte

Giovedì 3 febbraio, alle 17, nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale

«Il 3 febbraio di 6 anni fa il corpo di Giulio Regeni, ricercatore italiano “scomparso” nove giorni prima al Cairo dove si trovava per svolgere il suo dottorato di ricerca per l’università di Cambridge, viene ritrovato senza vita con evidenti segni di tortura – dicono a Palazzo Ducale -. Da allora la sua famiglia, insieme a molti cittadini, chiede verità e giustizia. Esporre uno striscione, farlo nel centro della città e in un luogo di cultura, è un atto concreto di solidarietà, un modo per sostenere questa faticosa e corale battaglia di giustizia».

Saranno presenti: Luca Bizzarri, presidente Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Alessandra Ballerini, avvocato civilista specializzato in diritti umani e immigrazione.



