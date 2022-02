Riprende l’incendio sopra Nervi, stavolta sopra via del Commercio. FOTO E VIDEO

Ancora fiamme nel levante Genovese. I vigili del fuoco stanno operando adesso (ore 20:30) sopra via del Commercio. L’incendio che stanotte e stamattina ha devastato la macchia mediterranea sul Monte Moro è stato spento anche grazie ai canadair, ma in serata un nuovo focolaio ha cominciato a bruciare

A sinistra foto di Federico Traverso, a destra di Elda D’Agostino

L’incendio divampato stanotte era di probabile origine dolosa, con diversi focolai appiccati in una nottata di vento. È stato estinto con lanci d’acqua del Canadair dei Vvf. Vvf e volontari antincendio hanno sorvegliato la ripresa di nuovi focolai.

Le fiamme, invece, hanno ricominciato ad ardere sopra il cimitero in fondo a via del Commercio.

Per ora l’autostrada A12 resta aperta, ma è monitorata. Se il fumo dovesse aumentare e compromettere la visibilità sarà chiusa.

Foto di Davide

Foto di Italo Emone

«Ho visto l’innesco da lontano – racconta un cittadino della zona -. Era buio e vedevo una luce a sinistra del cimitero. Era una luce immobile, sono stato diversi minuti a guardare se partisse qualche fiamma, ma non è successo e pensavo fosse una lampada o qualcosa di simile. Da imbecille non ho chiamato pensando ad una luce artificiale di qualcuno». L’incendio è partito proprio da lì.

A sinistra foto di Elena Gavioli, a destra di Dario Carbone

Oltre ai Vigili del fuoco sono in azione per l’incendio sopra a Nervi anche i Volontari antincendio boschivo [Video di Federico Traverso, volontario del gruppo Vab Kolibri Bogliasco]

Articolo in aggiornamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...