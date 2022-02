Incidente alla nuova rotonda di Molassana, motociclista in codice rosso

La gente della zona insorge sui social e denuncia: «Quella rotonda è pericolosa: non è nemmeno illuminata»

Incidente questa sera verso le 19:50 alla nuova rotonda di via Geirato, a Molassana. Sul posto la Polizia locale oltre l’auto medica e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Molassana, inviate dal 118. Uno scooterista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Non sono coinvolti altri veicoli. Sul posto la Polizia locale dell’Unità territoriale Valbisagno (4º distretto) e gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi e ricostruire la dinamica.

Foto di Carlo Alberto Alessi per GenovaQuotidiana

Intanto nei gruppi di quartiere esplode la polemica. La nuova rotonda, secondo i residenti, non è illuminata e non sarebbe nemmeno segnalata. Qualcuno racconta di averla vista all’ultimo anche quando non era ancora buio e di aver evitato l’incidente per un pelo. C’è anche chi aggiunge che il tratto fino al bivio per via Bernardini è al buio.

