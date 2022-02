Ronco, va a fuoco un tetto in località Vallecalda. L’intervento dei Vigili del fuoco

A dare origine al rogo il probabile surriscaldamento della canna fumaria

Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti in località Vallecalda (Ronco Scrivia) per l’incendio di un tetto. Per un probabile surriscaldamento della canna fumaria, i travi in legno hanno preso fuoco. Il pronto intervento ha permesso di bloccare velocemente le fiamme e limitare i danni ad una piccola porzione di tetto. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non è stato necessario evacuare gli inquilini.

