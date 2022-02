Furioso incendio sul Monte Moro. Decine di interventi dei Vvf nella notte per roghi e danni del vento

Il video è di Manuela Albanese del “A Thousand Trees Project” che tanto lavoro ha fatto con un nutrito gruppo di volontari per il rimboschimento del monte

Stanotte enorme lavoro per i Vigili del fuoco che, prima che scoppiasse il rogo sul Monte Moro, tra le 20 e le 2 del mattino, avevano già portato a termine 24 interventi per incendi di sterpaglie e alberi caduti a causa del vento sul Levante.

Il post di Federico Bogliolo, assessore e vice presidente del Municipio Medio Levante

Le foto sopra sono di Verena Vhro. Si vede quanto i focolai siano vicini alle case. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe doloso e i focolai sarebbero stati appiccati in modo che le fiamme si diffondessero rapidamente. Il piromane ha agito “scientificamente” in una giornata di forte vento e di notte, in modo da rendere difficile lo spegnimento. Sul posto ci sono numerose squadre di Vigili del fuoco a terra, in attesa di poter operare col Canadair.

Aggiornamento: è arrivato il Canadair (anche queste foto sono di Verena Vhro)



Sotto: foto di Manuela Albanese

Sotto: foto di Maria Pittari

Gli aggiornamenti dei Vigili del fuoco

Sono in atto, dalla scorsa notte alle 3,30, tre fonti di incendio di interfaccia scoppiati sulle alture di Nervi e sul Monte Moro. I Vigili del fuoco hanno operato con tre squadre e dall’alba è sul posto il direttore delle operazione di spegnimento DOS, che coordinerà le squadre e i lanci del aeromobile VF canadair.

Continua il lavoro del canadair e dei Vigili del fuoco

Articolo in aggiornamento.

L’incendio dal mare all’arrivo della Navebus. Foto di Stefania Pronzato

In copertina, foto di questa notte del vigile del fuoco Luca Infantino

Mi piace: Mi piace Caricamento...