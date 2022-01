Covid, Omicron2: primi casi liguri proprio a Genova. Ancora più contagiosa della gemella

Variante isolata nell’Istituto di Igiene dell’Università, al San Martino. Anche il virus gemello di Omicron non colpisce il tessuto polmonare profondo

La variante Omicron ha una gemella che nelle ultime ore sta correndo veloce in tutti i continenti dove ruba la scena alla sorella. Si tratta di una sottovariante di Omicron e le due sembrano identiche. Omicron 2 ha almeno 30 mutazioni uguali a Omicron 1 e soltanto due differenti. Non dovrebbero sussistere discrepanze tali da determinare una situazione di maggiore criticità per quanto riguarda le conseguenze. Come Omicron, Omicron2 sembra dimostrare una scarsa attitudine a replicarsi nel tessuto polmonare profondo e resta nelle alte vie respiratorie.

La notizia dei casi genovesi viene confermata dall’infettivologo Matteo Bassetti, responsabile della clinica di Malattie Infettive del San Martino.

