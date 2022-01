Gaslini, prenotazioni online per tampone gratuito per i bimbi a Villa Quartara

Per quarantene e fine isolamento e agevolare il ritorno a scuola

Per agevolare il percorso scuola rivolto ad alunni e personale scolastico l’ospedale Gaslini ha attivato un servizio di tamponi gratuiti per quarantene e fine isolamento, presso Villa Quartara a Genova Quarto.

Il servizio da oggi è prenotabile al seguente link: https://portal.gaslini.org/cup/

Il risultato potrà essere scaricato dal portale: https://portal.gaslini.org/referti/ con le credenziali generate al momento della prenotazione.

È possibile effettuare un tampone antigenico dalle ore 9.30 alle ore 18.00 per i seguenti motivi:

· Per gli alunni e il personale scolastico delle scuole materne e secondarie: chiusura quarantena al giorno 10 dall’esposizione al caso.

Per gli alunni e il personale scolastico delle scuole primarie: contatto di caso positivo al giorno 0 e al giorno 5 e chiusura quarantena al giorno 10 dall’esposizione al caso.

Per tutti gli alunni e personale scolastico: chiusura isolamento

È possibile effettuare un tampone molecolare dalle ore 8.30 alle ore 13.30 con prenotazione Cup (indicazione su Poliss da parte del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale. appuntamento su orario fissato dal Cup).

Info per utenza: 3357413692 (dal lun al ven. 8.30 – 18.00)

Orario apertura del servizio: dalle ore 08.30 alle ore 18.00.

Dove: Villa Quartara, Via Romana della Castagna, Genova Quarto

Accesso al punto tamponi in auto: procedere nel viale alberato fino ad arrivare al posteggio antistante la villa. Limite 10km/h.

Accesso al punto tamponi a piedi: accesso pedonale da via Priaruggia alta, uscita giardini Coop.

COME RAGGIUNGERE VILLA QUARTARA



IN AUTO: in Corso Europa (direzione Nervi), oltrepassato l’AC Hotel – accanto al distributore Esso – svoltare a destra in Via Romana della Castagna, proseguire fino alla chiesa di Santa Maria della Castagna (stesso ingresso Scuola Internazionale) ed entrare dal cancello, percorrendo tutto il viale sterrato fino in fondo posteggiare nelle zone previste antistanti la Villa.



IN AUTOBUS/ACCESSO PEDONALE: dalla Stazione FF.SS di Ge-Brignole (P.zza Verdi), prendere il bus n. 17, direzione levante e scendere alla fermata “0402-Europa 9/Schiaffino” vicino all’AC Hotel – proseguire a piedi, attraversare i giardini Alexander Langer (Coop) ed entrare dall’accesso pedonale di via Priaruggia alta.





Mi piace: Mi piace Caricamento...