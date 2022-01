Covid: nuovo aumento dei positivi totali e 9 decessi. Sale il numero dei no vax deceduti giovani

Dimuiniscono i ricoverati. I casi odierni sono 5.388 di cui 2.467 a Genova

Sono 5.388 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 29.603 tamponi tra molecolari (5.648) e antigenici rapidi (23.955) registrati nelle ultime 24 ore.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 816

SAVONA (Asl 2): 952

GENOVA: 3.018, di cui:

Asl 3: 2.467

Asl 4: 551

LA SPEZIA (Asl 5): 586

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 16

Sale, intanto, il numero dei no vax dichiarati morti in giovane età a causa del Covid. È il caso di Nadia Di Virgilio, 46 anni, commerciante, sposata, madre di un bambinio, residente ad Arma di Taggia, morta all’ospedale Borea di Sanremo. Nonostante soffrisse di obesità e diabete, due concause importanti dei decessi per Covid, non si era mai vaccinata. Del caso danno notizia le pagine locali di Secolo XIX e La Stampa.

