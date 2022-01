Covid, Asl3: nuovo call center per la scuola

Da domani, giovedì 27 gennaio, il numero verde Infocovid raddoppia la sua funzionalità mettendo a disposizione delle famiglie un nuovo call center dedicato a quarantene scolastiche e provvedimenti

Componendo il numero verde 800 811 187 e digitando l’opzione “1” sarà possibile attivare un contatto diretto con un team di operatori dedicati che effettueranno una accoglienza telefonica e la raccolta delle segnalazionisegnalazioni delle famiglie che richiedono un intervento specifico del Dipartimento di Prevenzione. Obiettivo portare a tempestiva risoluzione le criticità legate ai provvedimenti di quarantena del percorso scolastico per i genitori che abbiano i figli a casa senza riscontro. Nell’ambito della telefonata verranno raccolti le informazioni della scuola e del referente scolastico, il motivo della segnalazione e i riferimenti del genitore. I dati saranno quindi messi contestualmente a disposizione del Dipartimento di Prevenzione per verifica e risoluzione. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì (escluso festivi) dalle ore 9 alle ore 15. Gli operatori adibiti a supporto e orientamento degli altri argomenti Covid correlati continuano regolarmente l’attività e sono raggiungibili digitando l’opzione “2” dello stesso numero telefonico.

