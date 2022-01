I locali multati per il mancato rispetto delle normative sono stati quasi uno ogni 6

Proseguono i contro della Polizia locale per il rispetto delle normative per la prevenzione del contagio. Ieri sono state 17 le persone multate: una perché non possedeva il certificato verde, 13 per lo scorretto o mancato uso della mascherina e 3 perché titolari di esercizi che non rispettavano le regole.

