Covid: 32 morti registrati. Riduzione di 532 positivi sul conto totale di 61.264

La più giovane dei deceduti aveva 57 anni, il più vecchio quasi il doppio: 100. Sono il frutto delle mancate registrazioni di ieri e dei giorni precedenti quando i dati quasi autorizzavano un sospiro di sollievo. Tornano ad aumentare i positivi “quotidiani”: oggi sono 7.169

Nel bollettino ufficiale odierno sono indicati 32 deceduti in Liguria, la cui registrazione è avvenuta nelle ultime 24 ore. Il dato è riferito a deceduti nei quattro giorni precedenti (dal 21 al 24 gennaio). Nel computo odierno dei deceduti figurano anche due persone mancate il 2 di gennaio. Ieri, quando la quota di deceduti era pari a zero, si è pensato che la situazione si stesse normalizzando, invece era solo questione di trascrizioni. Oggi sono 28 i ricoverati in più, forte l’aumento dei nuovi positivi: 7.169 i nuovi positivi al Covid-19 (di cui 3.405 a Genova, ambito Asl3) oggi in Liguria, a fronte di 45.057 tamponi tra molecolari (5.695) e antigenici rapidi (39.362) registrati nelle ultime 24 ore.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 915

SAVONA (Asl 2): 1.128

GENOVA: 4.165, di cui:

Asl 3: 3.405

Asl 4: 760

LA SPEZIA (Asl 5): 907

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 54





Mi piace: Mi piace Caricamento...