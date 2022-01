Tre minorenni rapinano quindicenne in piazza Rossetti. Denunciati

Il più grande deve ancora compiere 18 anni. Hanno affrontato e minacciato il ragazzino costringendolo a consegnare la sua giacca con tutto quello che c’era dentro, compreso il cellulare

È successo ieri alle 19:00 in piazza Rossetti, dove spesso si ritrovano i giovani della Foce, ma anche genitori e nonni con i bambini. I tre hanno accerchiato il quindicenne che non ha potuto fare altro che consegnare quello che chiedevano.

Il ragazzino conosceva i tre che lo hanno aggredito, così è corso a casa a raccontare tutto al padre. Questi ha chiamato i genitori dei tre rapinatori in erba (tutti incensuratI), quindi si è rivolto alla Polizia per sporgere denuncia. Gli adolescenti sono stati denunciati per rapina.

