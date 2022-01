Tenta il furto al luna park, ladro 40enne pizzicato da gestore e guardia

È successo in piazzale Kennedy alle 2:40 del mattino. Voleva portare via un cavo d’acciaio da 100 metri e una cassetta di attrezzi



La Polizia ha arrestato un 40enne per tentato furto aggravato.Questa notte le volanti dell’U.P.G. sono state inviate presso il Winter Park poiché personale addetto alla sicurezza aveva trovato un uomo intento a rubare dal rimorchio di uno dei camion. Durante la notte un membro del luna park che stava dormendo in una roulotte alle spalle delle attrazioni, ha sentito dei rumori di scasso provenire dall’esterno. Raggiunto il camion interessato ha visto il 40enne asportare una bobina da 100 metri di cavo d’acciaio e una cassetta degli attrezzi custoditi all’interno di un vano portaoggetti ubicato sotto il rimorchio.

Chiamato il 112, l’uomo è stato “estratto” da sotto il camion e condotto in Questura, dove da accertamenti è emerso a suo carico un divieto di dimora in Genova dal novembre scorso.

Il soggetto è stato associato alle camere di sicurezza in attesa della direttissima e il materiale rubato è stato riconsegnato ai proprietari delle giostre.

