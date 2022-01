Tenta di sfuggire ai controlli e colpisce con una gomitata un carabinieri. Arrestato

L’uomo, in piazza della Meridiana, alla vista dei militari si è dato alla fuga. Inseguito e fermato, ha tentato di nuovo di fuggire

La pattuglia della stazione carabinieri della sezione Maddalena ha tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un senegalese 24 enne, pregiudicato irregolare. I militari, nel transitare da piazza della Meridiana, notavano lo straniero che alla vista dei carabinieri si dava alla fuga, venendo immediatamente inseguito e bloccato. Il fermato mentre veniva accompagnato presso la stazione, per ulteriori e più approfonditi accertamenti, spintonava e colpiva con una gomitata un carabiniere, tentando ancora una volta la fuga per i vicoli del Centro Storico, ma anche questa circostanza veniva bloccato dopo un breve inseguimento ed arrestato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...