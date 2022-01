Due nuovi centri vaccinali nel Municipio Ponente

Nuove aperture per terza dose e vaccinazioni pediatriche per la terza dose e la fascia 5-11 anni. Ecco dove e in che orari

Grazie alla continua collaborazione tra il Municipio VII Ponente e il Distretto VIII di ASL3 Genovese da oggi verranno attivati due nuovi punti vaccinazione per poter rispondere alla crescente richiesta della popolazione.

TERZA DOSE: tutti i SABATI dal 15.01.2022 al 26.03.2022 presso la Casa della Salute di VOLTRI (COPROMA) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 con PRENOTAZIONE

FASCIA 5-11 ANNI: tutti i VENERDI’ dal 14.01.2022 al 01.04.2022 presso il Palazzo della Salute di PEGLI dalle ore 14,30 alle 18,30 con PRENOTAZIONE

«Sono molto soddisfatto dell’attivazione di due nuovi punti vaccinazione nel territorio del Municipio VII Ponente, frutto della costante collaborazione tra il Municipio e il Distretto VIII di ASL3 Genovese – dice Claudio Chiarotti, presidente del Municipio VII Ponente. Ricordo infatti che dall’inizio della pandemia le azioni svolte in sinergia tra i due Enti per facilitare i cittadini del territorio sono state molteplici, una tra tutte l’hub in Fascia di Rispetto per l’effettuazione dei tamponi. In questi casi si rende sempre più palese come la presenza del Municipio e soprattutto la profonda conoscenza del territorio siano fondamentali per offrire servizi indispensabili e richiesti dalla cittadinanza. Ringrazio il direttore del Distretto VIII di ASL 3 Genovese Filippo Parodi senza il quale non si sarebbe potuto realizzare tutto questo, ma soprattutto i Medici, gli Infermieri e tutto il Personale Sanitario per il costante impegno profuso in questo difficilissimo periodo»

Le prenotazioni, necessarie per la vaccinazione, potranno essere effettuate sul sito: https://prenotovaccino.regione.liguria.it/

