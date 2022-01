Soffre di problemi di udito e si addormenta, i ladri gli svaligiano la casa

È successo ieri pomeriggio a Pra’. Il bottino: 500 euro e alcuni preziosi

Verso le 17, un sessantunenne è andato a letto per un pisolino. Al suo risveglio ha trovato la casa sottosopra, ha verificato che mancavano alcuni oggetti in oro e ha chiamato il 112.

Non ha saputo dire nulla di quanto era accaduto se non che, probabilmente, i ladri sono entrati dalla finestra del bagno. Non aveva, infatti, udito alcun rumore né tantomeno era stato svegliato dal baccano che, giocoforza, i malviventi hanno fatto entrando in casa e mettendola a soqquadro per cercare oggetti e valori da rubare.

In copertina: foto di repertorio

