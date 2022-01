Pedone investito da una moto muore in via Casoni dopo un volo di 15 metri

Si tratterebbe di un giovane uomo. È successo all’altezza dell’attraversamento pedonale all’inizio della strada del quartiere di San Fruttuoso

Secondo alcuni testimoni, la moto andava a forte velocità. Il pedone travolto e colpito con violenza, avrebbe fatto un volo di parecchi metri. Anche il motociclista sarebbe caduto strisciando per terra per parecchi metri.

Sul posto, oltre ai soccorsi inviati dal 118, la Polizia locale del servizio serale dell’Unità territoriale Valbisagno e la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

Aggiornamento: il ragazzo deceduto aveva 22 anni. È stato preso in pieno sulle strisce pedonali e ha fatto un volo di 15 metri. L’investitore è un uomo del 1978, soccorso in codice rosso e trasportato all pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Il giovane era il figlio di titolari di un bar della zona. I genitori sono accorsi sul posto.

La strada è chiusa al traffico.

Aggiornamento:

Il conducente del motociclo Triumph Tiger è stato soccorso in codice rosso, poi derubricato in giallo di media gravità. La Polizia locale ha chiesto gli esami ematochimici all’ospedale per individuare se il centauro guidasse in stato di ebbrezza o dopo aver fatto uso di sostanze.

L’investito si chiamava Han Cheng Web.

Articolo in aggiornamento.

